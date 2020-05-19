Кабинет Министров Украины позволит восстанавливать работу дошкольных учреждений, которые попадают во второй этап выхода из карантина, с 25 мая.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

“Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях … Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН”, – сказал Ляшко.

Ранее стали известны новые правила работы образовательных учреждений после выхода из карантина в начале следующего учебного года.