Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
“Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях … Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН”, – сказал Ляшко.
Ранее стали известны новые правила работы образовательных учреждений после выхода из карантина в начале следующего учебного года.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.