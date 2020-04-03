О новых ограничительных мерах сообщил в своем Telegram глава Правительства Денис Шмыгаль.
Согласно обнародованной им инфографике, Кабинет Министров усилил ограничения и запретил:
• с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
• с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
• находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
• посещать детские и спортивные площадки;
• посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
• для детей до 14 лет – пребывать в общественных местах без сопровождения взрослых;
• самовольно покидать места обсервации (изоляции);
• посещать учреждения, которые предоставляют палиативную помощь, учреждения социальной защиты, а также те, которые предоставляют социальные услуги.
Отдельно указано, что лица, пересекающие государственную границу, должны в обязательном порядке пройти 14-дневную обсервацию (кроме дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых автомобилей, членов экипажа воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они контактировали с больным человеком).
Что такое общественные места
Определение данного термина, в частности, содержится в законе, запрещающем курение в общественных местах (“О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”), а также в приказе Министерства обороны Украины “Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в ВСУ”. В обоих случаях определение аналогичное.
Общественное место – это здание (сооружение) или любая его часть со свободным доступом к ней населения, или по приглашению, или за плату, либо постоянно, либо периодически, в частности подъезды, подземные переходы, стадионы и тому подобное.
В статье 13 закона о запрете курения речь идет о следующих местах:
• лифты и таксофоны;
• помещения и территория учреждений охраны здоровья;
• помещения и территория учебных заведений;
• детские площадки;
• помещения и территории спортивных сооружений и учреждений (стадионы, спортивные площадки и т.д.);
• подъезды жилых домов;
• подземные переходы;
• общественный транспорт;
• остановки общественного транспорта;
• помещения заведений ресторанного хозяйства (рестораны, кафе и т.п.);
• помещения учреждений культуры;
• аэропорты и вокзалы;
• помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
• помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
• помещения гостиниц (и аналогичных средств размещения), а также общежитий.
При этом перечень общественных мест может варьироваться. Например, местные органы власти могут определить его отдельно для своего населенного пункта. В частности, в перечень могут быть включены парки и скверы, религиозные учреждения, учреждения торговли и так далее.
Например, власти Киева в 2008 году приняли решение, согласно которому был определен следующий перечень общественных мест (где действует запрет либо ограничения на курение):
• детские площадки;
• места детского отдыха, включая игротеки, компьютерные клубы, кинотеатры и прилегающая к ним территория;
• остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;
• лифты, домовые лестницы и подъезды многоэтажных жилых домов;
• общежития, подземные переходы, таксофоны;
• церкви и 50-метровая зона вокруг них;
• учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;
• зоны отдыха, включая парки, пляжи, скверы;
• летние площадки, закрытые и открытые спортивные сооружения;
• рабочие места на предприятиях, в учреждениях и организациях различной формы собственности;
• офисные помещения предприятий, учреждений, организаций;
• заведения торговли закрытого и открытого типов, включая торговые ряды, киоски, рынки, ярмарки, оптовые и мелкооптовые базы, магазины;
• объекты общественного питания (рестораны, бары, пабы, кафе);
• ночные клубы и дискотеки, заведения игорного-развлекательной сферы;
• органы государственной власти и местного самоуправления.
Стоит отметить, что в нынешних условиях маску украинцам нужно будет носить практически повсюду за пределами своего места жительства, в том числе в магазинах, на улицах и так далее.
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