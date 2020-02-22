Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
На снимке Малюська якобы читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете.
Фото министр дополнил подписью следующего содержания: “Вчера успешно отчитались перед Парламентом, теперь можно и книжку почитать”.
Стоит отметить, что Малюська подразумевает отчет Кабинета Министров перед Верховной Радой, который был представлен в пятницу, 21 февраля.
Пользователи Сети активно комментируют пост Малюськи. Так, кое-кто посоветовал министру лучше ознакомиться с Конституцией Украины. Другие не подбирали слов, характеризируя нынешнее Правительство.
Были и те, кто советовал Малюське прочесть Библию. Кроме того, пользователи попросили министра выложить видео, как он будет переворачивать страницы.
А некоторые напомнили о снижении процента украинцев, считающих, что события в стране развиваются в правильном направлении.
Другие поинтересовались, все ли с Малюськой в порядке.
Не все комментарии являются негативными: нашлись и те, кто написал, что поза главы Минюста распространена в йоге и полезна для здоровья.
Стоит отметить, что ранее Малюська уже публиковал подобные креативные фото. Так, однажды он запостил снимок обуви на рабочем столе. А когда разгорелся скандал вокруг отставки премьера Алексея Гончарука, министр обнародовал Facebook-пост в его поддержку. Пост он сопроводил фотографией с рукой, высунутой из-под стола.
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