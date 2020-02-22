Министр юстиции Украины Денис Малюська удивил пользователей Сети снимком, на котором он предстал в необычной позе.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

На снимке Малюська якобы читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете.

Фото министр дополнил подписью следующего содержания: “Вчера успешно отчитались перед Парламентом, теперь можно и книжку почитать”.

Стоит отметить, что Малюська подразумевает отчет Кабинета Министров перед Верховной Радой, который был представлен в пятницу, 21 февраля.

Пользователи Сети активно комментируют пост Малюськи. Так, кое-кто посоветовал министру лучше ознакомиться с Конституцией Украины. Другие не подбирали слов, характеризируя нынешнее Правительство.

Были и те, кто советовал Малюське прочесть Библию. Кроме того, пользователи попросили министра выложить видео, как он будет переворачивать страницы.

А некоторые напомнили о снижении процента украинцев, считающих, что события в стране развиваются в правильном направлении.

Другие поинтересовались, все ли с Малюськой в порядке.

Не все комментарии являются негативными: нашлись и те, кто написал, что поза главы Минюста распространена в йоге и полезна для здоровья.

Стоит отметить, что ранее Малюська уже публиковал подобные креативные фото. Так, однажды он запостил снимок обуви на рабочем столе. А когда разгорелся скандал вокруг отставки премьера Алексея Гончарука, министр обнародовал Facebook-пост в его поддержку. Пост он сопроводил фотографией с рукой, высунутой из-под стола.