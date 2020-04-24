Саакашвили не смог убедить фракцию «Слуг» – депутаты

Об этом Буквам сказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.
«Мы не можем это сделать по регламенту», – отметил он.
На вопрос о его впечатлениях от выступления Саакашвили Качура отметил, что он его не убедил.
«Если вы посмотрите трансляцию, то он не дал ни одного конкретного ответа», – сказал депутат.
Другие коллеги Качуры также не впечатлены выступлением кандидата.
«Кто был за, тот за, а кто был против – остался при своем мнении», говорит еще один депутат от «Слуг». Сейчас лидеры фракции пытаются узнать, сколько может быть голосов с теми, кто колеблется.
По оценкам депутатов, пока поддержать Саакашвили готовы 130-150 депутатов.
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