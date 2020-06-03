Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на встрече с представителями бизнеса послал "к черту" тех, кто потребовал от него быстрых результатов на новой должности.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале In time Ukraine.

Бывшего президента Грузии спросили о том, “когда будут дела конкретные”. Саакашвили вспылил и резко ответил, что ему надоели подобные упреки, и предложил украинцам самим что-то делать для изменений в стране.

“А когда у вас будут дела конкретные? Что значит “дела конкретные”? Давайте вместе рассказывать, что я, “ой, Саакашвили пришел, дела, ой, разочаровал через неделю”. Да пошли все к черту, кто так думает”, — сказал Саакашвили.

Политик также предложил предпринимателям самим “шевелить руками”.

“Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери! Сколько можно (говорить): “Мы так надеялись, а он разочаровал”. А может, вы сами пошевелитесь?” – заявил Саакашвили.

(Смотреть видео с 18:57 минуты, – ред.)

Ранее стало известно, что Грузия отозвала своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.