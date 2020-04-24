Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил депутатам от фракции "Слуги народа", что если будет баллотироваться на выборах, то вместе с ними.

Об этом Саакашвили сказал на встрече с депутатами фракции правящей партии, которую транслировал замглавы фракции Максим Ткаченко.

Первоначально экс-президент Грузии заявил, что “не собирается идти ни на какие выборы”.

“Если и пойду, то вместе с вами. Я много лет смотрю за украинской политикой, такой классной команды еще не видел”, – добавил Саакашвили после этого.