Об этом Саакашвили сказал на встрече с депутатами фракции правящей партии, которую транслировал замглавы фракции Максим Ткаченко.
Первоначально экс-президент Грузии заявил, что “не собирается идти ни на какие выборы”.
“Если и пойду, то вместе с вами. Я много лет смотрю за украинской политикой, такой классной команды еще не видел”, – добавил Саакашвили после этого.
Gepostet von Максим Ткаченко am Freitag, 24. April 2020
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