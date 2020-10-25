Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Так, Садовый пришел на избирательный участок с паспортом для выезда за границу. Представительница избирательного участка отказалась выдать ему бюллетени. В итоге Садовый вернулся домой искать внутренний паспорт.
Как сообщает издание Zaxid.net, мэр пришел на избирательный участок вместе с женой, тещей и младшим сыном. Жена и теща сразу смогли воспользоваться своим избирательным правом.
“С самого утра дома переполох – не можем найти мой паспорт. Поэтому ходил пока на участок с Екатериной за компанию. И обратно домой – искать документы. Взял на всякий случай заграничный, и члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя”, – написал Садовый на своей странице в Facebook.
Спустя несколько часов мэр Львова сообщил, что паспорт все же найден, и он идет голосовать.
- Сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины. Об их особенностях и как правильно проголосовать, читайте в материале #Букв. Кроме того, #Буквы следят за тем, как проходят выборы в Украине.
- На участках с самого утра проголосовали президент Владимир Зеленский с супругой, пятый президент Петр Порошенко с супругой, премьер Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. А вот мэр Киева Виталий Кличко не сможет проголосовать, ведь у него недавно подтвердился COVID-19.