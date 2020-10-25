Мэр Львова Андрей Садовый не смог сразу проголосовать на местных выборах, так как не нашел паспорт гражданина Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, Садовый пришел на избирательный участок с паспортом для выезда за границу. Представительница избирательного участка отказалась выдать ему бюллетени. В итоге Садовый вернулся домой искать внутренний паспорт.

Как сообщает издание Zaxid.net, мэр пришел на избирательный участок вместе с женой, тещей и младшим сыном. Жена и теща сразу смогли воспользоваться своим избирательным правом.

“С самого утра дома переполох – не можем найти мой паспорт. Поэтому ходил пока на участок с Екатериной за компанию. И обратно домой – искать документы. Взял на всякий случай заграничный, и члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя”, – написал Садовый на своей странице в Facebook.

Спустя несколько часов мэр Львова сообщил, что паспорт все же найден, и он идет голосовать.