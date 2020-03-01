Об этом пишет The New York Times.
“Берни Сандерс по-прежнему возглавляет гонку делегатов после первых четырех голосований основного сезона”, – говорится в сообщении.
В частности, по результатам голосований демократов в штатах Айова, Невада, Южная Каролина и Нью-Хэмпшир, первое место в гонке занимает Сандерс. Второе – Джозеф Робинетт Байден, третье – Пит Буттиджич. В первую пятерку также вошли Элизабет Уоррен и Эми Клобушар.
- Ранее сообщалось, что, согласно новому общенациональному опросу, сенатор из Вермонта, демократический социалист Берни Сандерс значительно опережает кандидатов в президенты от Демократической партии.
- Демократы не поддерживают избрание сенатора Вермонта Берни Сандерса кандидатом в президенты США от Демократической партии.
- Активисты Республиканской партии США помогают Берни Сандерсу победить на праймериз Демократической партии, как самому простому конкуренту для Дональда Трампа.