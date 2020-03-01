Об этом пишет The New York Times.

“Берни Сандерс по-прежнему возглавляет гонку делегатов после первых четырех голосований основного сезона”, – говорится в сообщении.

В частности, по результатам голосований демократов в штатах Айова, Невада, Южная Каролина и Нью-Хэмпшир, первое место в гонке занимает Сандерс. Второе – Джозеф Робинетт Байден, третье – Пит Буттиджич. В первую пятерку также вошли Элизабет Уоррен и Эми Клобушар.