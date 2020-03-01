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Сандерс в феврале собрал $45 млн на свою предвыборную кампанию

Американский сенатор Берни Сандерс, который возглавляет гонку делегатов от демократов, в феврале собрал 45 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию.

Воскресенье, 1 марта 2020, 17:55

Об этом пишет Reuters.

Данная информация была опубликована на следующий день после того, как бывший вице-президент Джо Байден одержал решительную победу над Сандерсом в Южной Каролине.

Отмечается, что сбор средств для Сандерса превзошел результаты, полученные любым кандидатом от демократической партии.

“Многонациональная коалиция рабочего класса из разных поколений продолжает подпитывать его кампанию за трансформационные изменения несколькими долларами за один раз”, – заявил руководитель кампании Сандерса – Файз Шакир.

Издание The New York Times отметило, что в целом, кампания Сандерса привлекла 167 миллионов долларов из 1,9 миллиона человек, что дает ему значительное финансовое преимущество над всеми его конкурентами, за исключением самофинансируемого миллиардера Майкла Блумберга.

Среднее пожертвование, полученное его кампанией в феврале, составило 21 доллар, что немного больше, чем было ранее.

  • Ранее сообщалось, что, согласно новому общенациональному опросу, сенатор из Вермонта, демократический социалист Берни Сандерс значительно опережает кандидатов в президенты от Демократической партии.
  • Демократы не поддерживают избрание сенатора Вермонта Берни Сандерса кандидатом в президенты США от Демократической партии.
  • Активисты Республиканской партии США помогают Берни Сандерсу победить на праймериз Демократической партии, как самому простому конкуренту для Дональда Трампа.
Теги: кампания, США, Сандерс

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