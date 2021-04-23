Парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Зазначимо, що на засіданні 23 квітня депутати прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом “на користь політичних інтересів президентки” Маї Санду.

Цікаво, що цю постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), яку очолює експрезидент Ігор Додон, а також Pentru Moldova (фракція “Шор” і ексдемократи).

Після цього парламентарі скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Раніше її призначили за квотою законодавчого органу, вона обіймала посаду глави КС.

При цьому депутати призначили новим суддею КС Бориса Лупашка. Однак вони не уточнили, чи обійме Лупашко посаду Маноле.

Сьогодні ж Лупашко склав присягу в залі засідань парламенту усього через 15 хвилин призначення.

Відомо, що на складення присяги встигли запросили Маю Санду, але спікер парламенту Зінаїда Гречана повідомила, що вона відмовилася прийти.

У Конституційному суді Молдови повинно бути шість суддів. При цьому двох з них призначає уряд, двох – парламент і ще двох – Вища рада магістратури. Наразі вакантне місце судді, якого призначає Вища рада магістратури.

Керівник адміністрації президента Молдови Андрей Спину у Facebook заявив, що Санду скликає Радбез.

“Президентка Республіки Молдова Мая Санду скликає засідання Вищої ради безпеки. Засідання ради відбудеться сьогодні, 23 квітня 2021 року, початок о 17.00. Тема, яку потрібно вирішити на засіданні, – ризик підриву конституційного ладу в Республіці Молдова. Конституцію треба відстоювати!” – заявив він.

Засідання триває вже понад годину.

У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.

Днями новообрана президентка Молдови Мая Санду дала кількагодинну пресконференцію. Вона виступила за виведення російських військових з Придністров’я.