Об этом шла речь в его интервью немецкому изданию Bild.de, перевод которого опубликован на сайте МИД.

По словам министра, Украина “не была в восторге” от того, что любой проект немецких компаний, которые хотели участвовать в российском строительстве трубопровода для транспортировки газа в обход Украины, попадал под санкции США. В то же время Пристайко выразил мнение, что санкции против “Северного потока-2” помогли Украине достичь договоренностей с Россией в вопросах транзита газа.

“В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да”, — сказал Пристайко.

Напомним, 30 декабря в Вене представители НАК “Нафтогаз Украины”, “Оператор ГТС Украины” и ПАО “Газпром” подписали 5-летний контракт о транзите российского газа в ЕС по территории Украины.