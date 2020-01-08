Об этом шла речь в его интервью немецкому изданию Bild.de, перевод которого опубликован на сайте МИД.
По словам министра, Украина “не была в восторге” от того, что любой проект немецких компаний, которые хотели участвовать в российском строительстве трубопровода для транспортировки газа в обход Украины, попадал под санкции США. В то же время Пристайко выразил мнение, что санкции против “Северного потока-2” помогли Украине достичь договоренностей с Россией в вопросах транзита газа.
“В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да”, — сказал Пристайко.
Напомним, 30 декабря в Вене представители НАК “Нафтогаз Украины”, “Оператор ГТС Украины” и ПАО “Газпром” подписали 5-летний контракт о транзите российского газа в ЕС по территории Украины.
- Контрактом были зафиксированы минимальные объемы транзита по годам. В 2020-м — 65 млрд кубических метров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубических метров ежегодно.
- Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев подсчитал, что объемы прокачки газа в 2020 году могут достичь 75 млрд кубических метров из-за того, что Россия не успеет достроить “Северный поток-2”.