Об этом Поярков сообщил на своем YouTube-канале.

Дело возбудили из-за личного видеоблога Пояркова.

“Вы помните то дело, когда на видео Зеленского сбивает Камаз? Вы знаете, кто это расследует? Не поверите – полиция. Мое дело, та же самая статья, отдали расследовать Баканову. То есть, никто кроме него не согласился брать эту бредятину. Я обязательно буду вас информировать. У меня будет еще один допросик в четверг”, – заявил он.

Поярков, которого подозревают по статье 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, уже допросили в СБУ.

Отметим, в.1 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы относительно Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, Премьер-министра Украины, члена Кабинета Министров Украины, Председателя или судьи Конституционного Суда Украины или Верховного Суда Украины или высших специализированных судов Украины, Генерального прокурора Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя Счетной палаты, Председателя Национального банка Украины, руководителя политической партии Украины, а также относительно их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью”.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой – главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова.

“Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба … подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.