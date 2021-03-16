Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве, информирует пресс-центр СБУ.

Среди прочего, обыски проводились в:

Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;

Главном научно-экспертном управлении ВРУ;

Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Министерстве иностранных дел Украины;

Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

“Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и ущербе экономическим интересам”, – сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что проводят соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

“Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба будет регулярно информировать общественность о ходе дела”, – отмечают в спецслужбе.

Что известно о “харьковских соглашениях”?

В 2008 году правительство должно было предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стало “первым кирпичиком, который начал разрушать систему нашей безопасности”.

Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашения ратифицировали слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.

Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали за. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов за из 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали внефракционные депутаты.

Среди тех, кто поддержал ратификацию, были некоторые действующие нардепы, политики и олигархи. Это, в частности, Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Игорь Палица, Николай Злочевский, Владимир Литвин и др.