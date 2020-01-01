Сегодня, 1 января, "Оператор ГТС Украины" полностью отделился от НАК "Нафтогаз Украины" и стал независимой компанией.

Об этом Премьер Алексей Гончарук написал в Facebook.

“Анбандлинг завершен… Теперь “Оператор ГТС Украины” получил от НКРЕКП лицензию, сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом… Хочу подчеркнуть, такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса президента, Правительства, Парламента, “Нафтогаза” и наших европейских партнеров”, – отметил Гончарук.