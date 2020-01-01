Об этом Премьер Алексей Гончарук написал в Facebook.
“Анбандлинг завершен… Теперь “Оператор ГТС Украины” получил от НКРЕКП лицензию, сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом… Хочу подчеркнуть, такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса президента, Правительства, Парламента, “Нафтогаза” и наших европейских партнеров”, – отметил Гончарук.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил готовность украинского оператора газотранспортной системы работать по европейским законам.
- 27 декабря “Оператор ГТС Украины”, “Молдоватрансгаз” и “Молдовагаз” подписали межоператорское техническое соглашение о поставках газа.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга “Нафтогаза”) был окончательно завершен.