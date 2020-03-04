Об этом сообщают #Буквы.
Заседание было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Стоит отметить, что он присутствует в зале заседаний.
Вопрос Кабмина должен быть рассмотрен первым.
В частности, ожидается отставка Премьер-министра Алексея Гончарука. Его место может занять нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Вторым вопросом повестки дня внеочередного заседания определено обсуждение деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.
Также в повестке дня запланирован к рассмотрению ряд законопроектов, в том числе о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
- На закрытом заседании фракции “Слуги народа” в Верховной Раде 3 марта были согласованы новые кандидатуры министров. #Буквы рассказывали, как будет выглядеть обновленное Правительство.
- Народный депутат от “Слуги народа” Галина Янченко сообщала, что сегодня Верховная Рада не будет увольнять Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.