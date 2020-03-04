В Верховной Раде Украины начинается внеочередное заседание, на котором планируется изменить состав Правительства.

Об этом сообщают #Буквы.

Заседание было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Стоит отметить, что он присутствует в зале заседаний.

Вопрос Кабмина должен быть рассмотрен первым.

В частности, ожидается отставка Премьер-министра Алексея Гончарука. Его место может занять нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Вторым вопросом повестки дня внеочередного заседания определено обсуждение деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Также в повестке дня запланирован к рассмотрению ряд законопроектов, в том числе о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

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