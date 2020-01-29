Сегодня, 29 января, в Украине чтят память героев боя под Крутами, который произошел 29 января 1918 года вблизи Нежина в Черниговской области.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, бой под Крутами состоялся у железнодорожной станции “Круты” вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, 18 км к востоку от Нежина. Битва длилась пять часов между четырехтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и козаков “Свободного козачества”, которых было около четырех сотен.

В конце декабря 1917 года большевики советской России начали открытую агрессию против Украинской Народной Республики (УНР), их сильно раздражало провозглашение независимости Украины. Сначала Москва создала так называемое Украинское красное правительство со столицей в Харькове, а затем послала войска из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска. Большевики заявили, что в Украине началась “граджанская война”.

С конца декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко держал оборону станции ​​”Бахмач”, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним пришло подкрепление из Киева – 1-я сотня студенческого куреня, куда вошли добровольцы – студенты Украинского народного университета, Киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

Они заняли оборону у станции “Круты”. Утром 29 января 1918 года начался неравный бой. Студенты смогли отбить несколько атак, но понесли огромные потери – 300 убитыми, ранеными и пленными. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал в 2 километрах. Отступая, часть студентов попала в окружение. Один взвод в темноте сбился с пути и вышел на ст. “Круты”, где стояли красноармейцы. 27 пленных юношей расстреляли. Самым молодым было по 16 лет.

Стоит отметить, что большевики не позволили местным жителям похоронить тела погибших ребят.

Напомним, что 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Спустя год, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт воссоединения (объединения) украинских земель в единую Украину (а именно объединения УНР и ЗУНР, которые возникли на обломках Российской и Австро-Венгерской империй).