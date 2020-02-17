В понедельник, 17 февраля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, температура воздуха в западных регионах поднимется до +15 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в восточной части и в Карпатах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточной части ночью -4-9 °С, днем +2-7 °С; на остальной территории ночью -0-5 °С, в западных и северных областях от +3 °С до +2 °С, днем +6-11 °С, на крайнем западе страны +12-15 °С.

Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в горах Ивано-Франковской области.

Ранее в ГСЧС предупредили киевлян о сильных порывах ветра до конца суток и утром, 17 февраля.