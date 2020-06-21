Об этом сообщают #Буквы.

Помимо Украины, 21 июня День медика отмечают также в Армении, Беларуси, Молдове, Казахстане и в России.

Традиция отмечать праздник каждое третье воскресенье июня сохранилась со времени СССР, где он впервые праздновался в 1981 году.

День медика был установлен в Украине согласно указу президента от 3 июня 1994 года в поддержку инициативы сотрудников сферы здравоохранения.

Стоит отметить, что данный день не является единственным праздником медицинских работников в Украине. В частности, Международный день медика отмечают в первый понедельник октября, а 12 мая отмечается День медицинской сестры.

  • Кабинет Министров на внеочередном заседании одобрил проект постановления касательно доплат к заработной плате медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
  • Ляшко заявил, что медики, которые работают с пациентами, больными COVID-19, продолжат получать надбавки к зарплате до окончания пандемии.