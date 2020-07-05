Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.

При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.