Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.
При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.
Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
- Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.