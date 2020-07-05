Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.

При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

  • В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
  • Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.