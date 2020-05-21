Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В ходе заседания комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, большинство которого составляют представители Республиканской партии, было принято решение направить повестку для получения информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma. Это документы за 2013 год.
Предполагается, что компания должна предоставить указанные документы. Если она не направил Сенату запрашиваемые документы, то ей грозят штрафные санкции.
Все представители демократов в составе комитета высказались против.
Стоит отметить, что в комитете восемь республиканцев и шестеро демократов.
После получения документов комитет Сената будет расследовать подозрения о наличии конфликта интересов между работой Хантера Байдена в Украине и работой его отца на должности вице-президента во времена Барака Обамы.
Инициатором проведения расследования был глава комитета Рон Джонсон.
“Сенатору Джонсону стоило бы работать внеурочно, чтобы спасать жизни американцев, а вместо этого он пытается сохранить работу президенту (Трампу)”, – отреагировали в штабе Байдена.
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