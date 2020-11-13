Все большее число сенаторов Республиканской партии заявляют, что Джо Байден должен иметь доступ к отчетам разведки, что является последним признаком того, что республиканцы признают, что избранный президент скоро займет кресло в Белом доме, несмотря на отказ президента Дональда Трампа принять результаты.

Об этом пишет CNN.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, который еще на выходных призывал президента не признавать результаты выборов, сейчас говорит, что, по его мнению, Байдену уже следует начинать получать разведывательные данные.

Он добавил, что не высказывал своих мыслей в Белом доме, но на вопрос, ожидает ли он, что Байден скоро получит данные, Грэм ответил: “Надеюсь, что да”.

Другой представитель Сената Джон Тьюн из Южной Дакоты также сказал, что Байден должен иметь доступ к секретным материалам. С этим же согласился и сенатор от штата Айова Чак Грассли.

В то де время, сенатор Роб Портман из Огайо считает, что доступ Байдена к ежедневным разведывательным отчетам “может навредить”.

Кроме того, ранее на этой неделе на вопрос, следует ли разрешить Байдену начать получать президентский ежедневный отчет, сенатор-республиканец Марко Рубио, исполняющий обязанности председателя сенатского комитета по разведке, сказал: “Я не думаю, что это каким-либо образом наносит ущерб юридическим претензиям президента. На всякий случай нужно начать работу по переходу”.