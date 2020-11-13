Об этом пишет CNN.
Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, который еще на выходных призывал президента не признавать результаты выборов, сейчас говорит, что, по его мнению, Байдену уже следует начинать получать разведывательные данные.
Он добавил, что не высказывал своих мыслей в Белом доме, но на вопрос, ожидает ли он, что Байден скоро получит данные, Грэм ответил: “Надеюсь, что да”.
Другой представитель Сената Джон Тьюн из Южной Дакоты также сказал, что Байден должен иметь доступ к секретным материалам. С этим же согласился и сенатор от штата Айова Чак Грассли.
В то де время, сенатор Роб Портман из Огайо считает, что доступ Байдена к ежедневным разведывательным отчетам “может навредить”.
Кроме того, ранее на этой неделе на вопрос, следует ли разрешить Байдену начать получать президентский ежедневный отчет, сенатор-республиканец Марко Рубио, исполняющий обязанности председателя сенатского комитета по разведке, сказал: “Я не думаю, что это каким-либо образом наносит ущерб юридическим претензиям президента. На всякий случай нужно начать работу по переходу”.
- В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- Также Трамп продолжает подвергать сомнению законность подсчета голосов в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине, четырех штатах, которые на этих выборах стали предметом пристального внимания.