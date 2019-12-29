Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

Режиссер отметил, что не все незаконно удерживаемые в РФ, аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса украинцы вернутся сегодня домой.

“Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.) – кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых “беркутовцев”. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого “мужского обменного фонда”… и для нового возвращения своих заложников, украинское Правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного – справедливости”, – подчеркнул Сенцов.

Режиссер добавил, что “беркутовцев” нельзя было отпускать до объявления им приговора, а возвращать героев из плена нужно не ценой “осквернения ценностей”.

“За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то – в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом”, – написал Сенцов.