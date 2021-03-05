Об этом шла речь в эфире шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
Министр отметил, что МОЗ “обеспокоено” уровнем госпитализации в Винницкой, Николаевской, Львовской областях, которые сейчас находятся в “оранжевой” зоне.
Кроме того, ухудшилась ситуация в Закарпатской области. По словам Степанова, это регион, который ближе других подошел к показателям для внесения в “красную” зону карантина.
“Загруженность коек с кислородом: у нас самый большой показатель сейчас — в Закарпатской области, 60-65%. […] Я отправлю заместителей на инспекцию туда, поскольку область ближе всего к тому, чтобы тоже войти в “красную” зону”, — сказал Степанов.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.