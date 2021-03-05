Министр охраны здоровья Максим Степанов отправит инспекцию в Закарпатскую область, поскольку в регионе рекордная загруженность коек и есть основания ввести красный уровень эпидемопасности.

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Министр отметил, что МОЗ “обеспокоено” уровнем госпитализации в Винницкой, Николаевской, Львовской областях, которые сейчас находятся в “оранжевой” зоне.

Кроме того, ухудшилась ситуация в Закарпатской области. По словам Степанова, это регион, который ближе других подошел к показателям для внесения в “красную” зону карантина.

“Загруженность коек с кислородом: у нас самый большой показатель сейчас — в Закарпатской области, 60-65%. […] Я отправлю заместителей на инспекцию туда, поскольку область ближе всего к тому, чтобы тоже войти в “красную” зону”, — сказал Степанов.