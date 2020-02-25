Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

По словам губернатора Тироля Гюнтера Платтера, положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек.

Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой. Известно, что обоим заболевшим по 24 года.

Кроме того, по информации хорватской газете Glas Istre, в стране также был зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уточнил, что заболел молодой человек из Загреба. По его словам, с 10 по 21 февраля он находился в Милане, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса.