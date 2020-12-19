Прививка против коронавируса: конгресвумен Окасио-Кортес показала весь процесс вакцинации

Это она показала в своих Instagram Stories.
Известно, что политику ввели первую дозу вакцины Pfizer/Biontech.
Окасио-Кортес показала каждый этап вакцинации, включая предварительное заполнение скрининговой анкеты, получение прививки, ожидание в приемной и получение ее карточки прививок.
Через три часа после вакцинации она отметила, что чувствует себя “совершенно нормально” и не испытывает никаких побочных эффектов.
“Я бы никогда не посоветовала вам делать то, что я не хотела бы делать сама”, – отметила Окасио-Кортес.
- Как сообщалось ранее, 12 декабря управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.
- В воскресенье, 13 декабря Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech для людей в возрасте от 16 лет и старше.