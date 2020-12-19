Covid-19 Украина

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Прививка против коронавируса: конгресвумен Окасио-Кортес показала весь процесс вакцинации

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес получила прививку против коронавируса COVID-19 и показала весь процесс вакцинации.

Суббота, 19 декабря 2020, 12:18

Это она показала в своих Instagram Stories.

Известно, что политику ввели первую дозу вакцины Pfizer/Biontech.

Окасио-Кортес показала каждый этап вакцинации, включая предварительное заполнение скрининговой анкеты, получение прививки, ожидание в приемной и получение ее карточки прививок.

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Через три часа после вакцинации она отметила, что чувствует себя “совершенно нормально” и не испытывает никаких побочных эффектов.

“Я бы никогда не посоветовала вам делать то, что я не хотела бы делать сама”, – отметила Окасио-Кортес.

Теги: Pfizer/BioNTech, вакцина против коронавируса, вакцинация, видео, Окасіо-Кортес

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