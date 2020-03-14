Коронавирус появился только в декабре прошлого года, но Всемирная организация здравоохранения уже объявила его пандемией. Для большинства людей болезнь проходит легко, но некоторые все же умирают.

Как вирус атакует организм, почему убивает некоторых людей и как его лечат, пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Инкубационный период

Это период от момента заражения до появления симптомов. Далее вирус проникает в клетки, из которых состоит тело, и затем заражает новые.

Коронавирус, официально называемый Sars-CoV-2, может проникнуть в тело, когда человек вдыхает его или когда он касается загрязненной поверхности, а затем своего лица.

Сначала он заражает горло, дыхательные пути и легкие, и превращает их в ”коронавирусные фабрики”, которые извергают огромное количество новых вирусов, которые заражают еще больше клеток.

На этой ранней стадии человек еще не болен, у некоторых людей могут даже не появиться симптомы.

Инкубационный период широко варьируется, но в среднем составляет пять дней.

Легкая форма болезни

Covid-19 – проходит легко для 8 из 10 человек. Его основные симптомы – лихорадка и кашель. Также иногда наблюдаются боли в теле, боль в горле и головная боль.

Лихорадка и, как правило, плохое самочувствие – это результат реакции иммунной системы человека на инфекцию. Организм понимает, что в него попал возбудитель и сигнализирует остальной части тела, что что-то не так, выпуская химические вещества, которые называются цитокинами. Они укрепляют иммунную систему, но также вызывают боли в теле и жар.

Коронавирусный кашель изначально является сухим, что, вероятно, связано с раздражением клеток, когда они заражаются вирусом. Но у некоторых людей он перерастает в мокрый с густой слизью, содержащей мертвые клетки легких, убитые вирусом.

Эти симптомы лечатся постельным режимом, большим количеством жидкости и парацетамола. По данным издания, такому человеку даже не понадобится специализированная больничная помощь.

Эта стадия длится около недели – в этот момент большинство выздоравливает, потому что их иммунная система отбила вирус. Но у некоторых развивается более серьезная форма Covid-19.

Тяжелая форма болезни

Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Эти химические сигналы для остальной части тела вызывают воспаление. Однако слишком сильное воспаление может вызвать побочные повреждения по всему телу.

Воспаление легких называется пневмонией. Если бы можно было попасть через рот и трахеи в легкие, мы бы оказались в маленьких воздушных мешочках. Это место, где кислород поступает в кровь, а углекислый газ выходит, но при пневмонии крошечные мешочки начинают заполняться водой и могут в конечном итоге вызвать одышку и затруднение дыхания.

Некоторым людям понадобится вентилятор, чтобы помочь им дышать. Считается, что эта стадия затрагивает около 14 % людей.

Критическое заболевание

По оценкам ученых, около 6 % случаев становятся тяжелыми. К этому моменту тело начинает выходить из строя, и есть реальная вероятность смерти.

Проблема в том, что иммунная система выходит из-под контроля и наносит ущерб всему организму.

Это может привести к септическому шоку, когда кровяное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестают работать должным образом или полностью выходят из строя.

Острый респираторный дистресс-синдром, вызванный распространенным воспалением в легких, не дает организму получать достаточное количество кислорода, необходимого для выживания. Это может помешать почкам очищать кровь и повредить слизистую оболочку кишечника.

И если иммунная система не может преодолеть вирус, то он в конечном итоге распространится на каждый уголок тела, где может нанести еще больший ущерб.

Лечение на этой стадии обычно высоко инвазивное и может включать ЭКМО или оксигенацию экстракорпоральной мембраны. По сути, это искусственное легкое, которое выводит кровь из организма через толстые трубки, насыщает ее кислородом и закачивает обратно.

Но иногда поражения слишком серьезные, и органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.