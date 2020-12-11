После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, столичные школы уйдут на зимние каникулы с 25 декабря и до 11 января.

После этого начнется обучение в дистанционном режиме.

“Все школы Киева с 25 декабря должны уйти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале “Киев”. Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне”, – подчеркнул Кличко.

Что касается учреждений профессионально-технического образования, то они уйдут на каникулы чуть позже: с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате – с 18 до 24 января.

“В случае продления локдауна, если Правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования”, – отметил Кличко.

Мэр уточнил, что детские сады в Киеве “будут работать в обычном режиме”.

(На видео – с 14:30)