С начала действия "карантина выходного дня" активность граждан Украины в крупных городах с населением более 100 тысяч человек в субботу снизилась почти на 19%, а в воскресение – на 27%.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“По данным СНБО, активность граждан в больших городах с населением более 100 тысяч в субботу снизилась почти на 19%, в воскресенье – на 27%. То есть люди банально остались дома, и это снизило мобильность… Это стало наибольшим достижением и наименьшим передвижением людей с весны, когда действовал жесткий карантин. Это значит, что “карантин выходного дня” дает свои результаты”, – отметил Шмыгаль.

Глава Правительства уточнил, что результаты “карантина выходного дня” (по уменьшению количества зараженных коронавирусом) можно будет увидеть “уже в ближайшие две недели”.

Шмыгаль сослался на исследование немецких ученых (Института Роберта Коха). По его словам, ключевой вывод ученых состоит в том, что “интенсивный длительный личный контакт в закрытых помещениях связан с наивысшим риском передачи инфекции”.

Один из источников распространения вируса, по словам Шмыгаля, – это “закрытые помещения, где пересекаются разные социальные группы людей”.

“В местах культуры, социального досуга, где люди проводят много времени, значительно увеличивается риск заражения. И больше всего времени в местах досуга, как отмечают ученые, люди проводят именно на выходных”, – заявил Шмыгаль.

“Главный вывод: если мы уменьшим социальные контакты людей хотя бы на выходные, – мы сможем хотя бы частично разорвать цепочку заболеваемости”, – подчеркнул премьер.