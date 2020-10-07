Об этом проинформировали в Украинской ассоциации футбола.
Такое решение связано с тем, что ранее у двоих из трех заявленных на матч голкиперов диагностировали коронавирус COVID-19.
Так, вратари сборной Украины по футболу Андрей Лунин (“Реал Мадрид”) и Юрий Панькив (“Александрия”) получили положительные результаты тестов на COVID-19 накануне матча.
Таким образом, в украинской сборной остался один голкипер из заявленных на матч со сборной Франции – Георгий Бущан (“Динамо”).
Ранее коронавирус обнаружили у голкипера Андрея Пятова (“Шахтер”), который также входит в сборную Украины.
Шовковский в данный момент является ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу.
“В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского. Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная. Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки”, – отмечается в сообщении УАФ.
В тренерском штабе сборной Украины подчеркнули, что не рассматривают Шовковского как обязательного участника матча со сборной Франции.
Его выход на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана окажется положительным или он получит серьезное повреждение во время матча.
Товарищеский матч между сборными Украины и Франции состоится сегодня, 7 октября, на “Стад де Франс” в Сен-Дени (начало — в 22:10).
- Ранее сообщалось, что украинский футболист, бывший вратарь киевского “Динамо” Александр Шовковский присоединился к команде мэра Киева Виталия Кличко на местных выборах.