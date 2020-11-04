Об этом сообщает агентство The Associates Press.

В заявлении менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон назвала слова Трампа о том, что он “собирается в Верховный суд США” и что он хочет, чтобы “все голосование прекратилось”, “возмутительным, беспрецедентным и неправильным”.

О’Мэлли Диллон говорит, что в кампании Байдена есть юристов, “готовые противостоять этим усилиям”. И она уверена именно в их победе.