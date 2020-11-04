Об этом сообщает агентство The Associates Press.
В заявлении менеджер кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон назвала слова Трампа о том, что он “собирается в Верховный суд США” и что он хочет, чтобы “все голосование прекратилось”, “возмутительным, беспрецедентным и неправильным”.
О’Мэлли Диллон говорит, что в кампании Байдена есть юристов, “готовые противостоять этим усилиям”. И она уверена именно в их победе.
- Кандидат от Демократической партии США Джо Байден выиграл президентские выборы на Гавайях, получив четыре голоса выборщиков.
- Демократ Джо Байден получил как минимум три из четырех голосов выборщиков штата Мэн.
- Выступая в Уилмингтоне, штат Делавэр, кандидат от Демократической партии Джо Байден сказал, что “чувствует себя хорошо”, но призвал к терпению, поскольку подсчет голосов продолжался в нескольких ключевых штатах по всей стране.