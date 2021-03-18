В четверг, 18 марта, во время заседания Верховной Рады произошла перепалка между нардепом от "Слуги народа" Георгием Мазурашу и представителями "Оппозиционной платформы – За життя".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Это произошло во время рассмотрения сотен поправок к законопроекту №2194 о “земельной децентрализации”.

Все началось с того, что Мазурашу решил отреагировать на реплику “коллеги из ОПЗЖ”, которая прозвучала на днях (что “Слуга народа” “сливает свои поправки”).

“Он мастер спорта по стрельбе из лука, за что респект. Но он еще и заслуженный мастер манипуляций. Пожалуйста, следите за своей принципиальностью, а со своей как-то сами разберемся. И желательно, чтобы вы принципиальность проявляли в интересах Украины, а не понимаете, кого”, – заявил Мазурашу, не называя фамилии.

Стоит отметить, что нардеп-“слуга” имел в виду депутата от “ОПЗЖ” Нестора Шуфрича, который действительно является мастером спорта по стрельбе из лука. В свое время его даже назначали президентом Федерации стрельбы из лука Украины.

Шуфрич отреагировал на реплику нардепа от “Слуги народа” и призвал того “иметь яйца” называть фамилии.

“Коллега Мазурашу, когда вы вспоминаете ОПЗЖ и мастера спорта, имейте “яйца” говорить фамилию. Что касается манипуляций. Апеллируют к манипуляциям и дезинформации тогда, когда нет фактов и аргументов доказывать обратное. Поэтому, пожалуйста, назовите факт манипуляции, факт дезинформации. И докажите информацию, которая это опровергает. Это будет по-мужски. А когда нечего сказать, “нечего на зеркало пенять, когда рожей не вышли”, – отметил Шуфрич.

После этого в “дискуссию” вмешался спикер ВР Дмитрий Разумков, который призвал нардепов “меряться своими достижениями в спорте за пределами Верховной Рады”.

Однако реплику все равно взял “слуга” Мазурашу. Обращаясь к Шуфричу, он заявил, что “не будет показывать то, о чем тот просит”.

“Я вам сказал, что с уважением отношусь к званию мастера спорта по стрельбе из лука. Это олимпийский вид спорта. Я сказал, что вы заслуженный мастер по манипуляциям. Потому что к моей первой поправке дело дошло сегодня, а вы уже позавчера обвинили манипулятивно, что якобы “Слуга народа” сливает свои правки. Вы посмотрите за своими коллегами, которые не на всех правках настаивают. И во время правки своей я рассказывал не про чистое небо и красивые поля, а о государственной правке, которую просил поддержать. И, простите, я вам не буду показывать то, что вы попросили, потому что это не входит в функции парламентаризма“, – подчеркнул Мазурашу.

Эта реплика вызвала смех и аплодисменты среди “слуг народа”.

После этого к дискуссии присоединился еще один нардеп от “ОПЗЖ”, бывший министр молодежи и спорта Юрий Павленко.

“Не буду втягиваться в эту дискуссию. Но, к сожалению, так случается, что люди, которые сегодня представляют партию власти, в свое время позорно были уволены коллегией министерства с должности за профнепригодность”, – заявил он, имея в виду Мазурашу.

Тот не оставил это без внимания и решил “вернуться к теме, которую, не называя фамилии, из кустов назвал бывший министр молодежи и спорта”. Мазурашу заявил, что Павленко был “очень непрофессиональным министром в этой сфере”. Нардеп-“слуга” утверждал, что “уволился по собственному желанию, потому что не признавал вас (Павленко, – ред.) как министра-полубога”.

“Точку” в этой перепалке решил поставить нардеп Шуфрич.

“Я не принимаю выступления, когда есть намеки, не называя фамилии. Господин Мазурашу действительно был уволен решением коллегии Министерства молодежи и спорта… И во второй раз сегодня намекает и боится называть фамилию того, о ком говорит. Не надо мне ничего показывать, поскольку, судя по всему, этого действительно нет“, – заявил Шуфрич.