В Сети массово распространили фейк о том, что Швеция якобы отказалась от борьбы с коронавирусом, заявив о том, что он безопасен.

СМИ и пользователи соцсетей ссылались на фейковую информацию шведских ученых, якобы утверждающих, что нет смысла противостоять новому коронавирусу.

Первыми фейк опубликовали на информационно-аналитическом портале общественной организации “За права человека” (Азербайджан). Это сообщение просмотрело свыше полутора миллиона человек со всего мира, делясь им на страницах в соцсетях.

К тому же утверждалось, что отказались от мер карантина в Швеции на правительственном уровне.

Но на сайте Агентства охраны здоровья Швеции информация совершенно иная.

“Орган общественного здоровья внимательно следит за событиями. Мы проводим микробиологические анализы, оценивая риски и то, как развивается вспышка. Мы системно работаем, чтобы противостоять распространению инфекции в обществе. С помощью различных методов мы сможем задержать распространение инфекции в обществе и уменьшить количество зараженных одновременно”, – сказано в их официальном заявлении.

Как и во многих странах Европы, в Швеции гражданам также советовали работать дистанционно, минимизировали движение поездов, пожилых людей просили вообще не выходить из дома, а для доставки продуктов воспользоваться сервисами онлайн-магазинов и социальных бригад.

Шведов, которые не смогли вернуться в страну до установления ограниченных мер на границе, создали специальные списки для регистрации и возвращения.

До 14 апреля запрещено ездить в командировки за пределы страны.

На данный момент в Швеции около 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Швеции решили тестировать на китайский коронавирус только людей, которые находятся в группе риска, и уже госпитализированных.