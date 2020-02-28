Об этом сообщает ресурс The Verge.
Уточняется, что автосалон планировали открыть 3 марта 2020 года.
“Нам жаль, что возникла такая ситуация, но здоровье всех участников – наш приоритет. Это форс-мажор и потеря для производителей, которые массово инвестировали в это шоу”, – сообщил председатель шоу.
Средства за приобретенные на автошоу билеты будут возмещены.
Перед этим министр здравоохранения Швейцарии выступал с призывом отменить все массовые мероприятия в стране как минимум до 15 марта.
Напомним, что случаи заражения фиксируются в Италии – 650, Германии – 26, Франции – 18, Испании – 25, Великобритании – 16, Хорватии – 3, Австрии – 2, России – 2, Финляндии – 2, Швеции – 7, Израиле – 3, Швейцарии – 6, Греции – 3, Норвегии – 4, Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии – по 1.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.