Об этом сообщает ресурс The Verge.

Уточняется, что автосалон планировали открыть 3 марта 2020 года.

“Нам жаль, что возникла такая ситуация, но здоровье всех участников – наш приоритет. Это форс-мажор и потеря для производителей, которые массово инвестировали в это шоу”, – сообщил председатель шоу.

Средства за приобретенные на автошоу билеты будут возмещены.

Перед этим министр здравоохранения Швейцарии выступал с призывом отменить все массовые мероприятия в стране как минимум до 15 марта.

Напомним, что случаи заражения фиксируются в Италии – 650, Германии – 26, Франции – 18, Испании – 25, Великобритании – 16, Хорватии – 3, Австрии – 2, России – 2, Финляндии – 2, Швеции – 7, Израиле – 3, Швейцарии – 6, Греции – 3, Норвегии – 4, Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии – по 1.