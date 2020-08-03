Об этом сообщают #Буквы.
По словам представителя СБУ, террориста Сухроб Каримова успешно задержали и вывели из здания бизнес-центра “Леонардо”.
В спецоперации принимали участие около 300 сотрудников полиции, а также силовики СБУ и военнослужащие Национальной гвардии.
Фото: СБУ
Ранее пресс-служба МВД Украины обнародовала фотографию злоумышленника.
Фото: Пресс-служба МВД
В социальной сети Facebook есть страница Сухроба Каримова.
Три дня назад он опубликовал пост следующего содержания:
Саму станицу мужчина вел крайне редко: опубликовал лишь несколько своих фото, начиная с 2011 года.
Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.
Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.
- Представители полиции начали переговоры с террористом. Территорию возле бизнес-центра “Леонардо” окружили.
- Позже в СБУ сообщили имя террориста – Каримов Сухроб Рахматович, 1988 года рождения. Он гражданин Узбекистана.