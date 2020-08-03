Силовики провели успешную операцию по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в киевском отделении "Универсал банка".

Об этом сообщают #Буквы.

По словам представителя СБУ, террориста Сухроб Каримова успешно задержали и вывели из здания бизнес-центра “Леонардо”.

В спецоперации принимали участие около 300 сотрудников полиции, а также силовики СБУ и военнослужащие Национальной гвардии.

Фото: СБУ

Ранее пресс-служба МВД Украины обнародовала фотографию злоумышленника.

Фото: Пресс-служба МВД

В социальной сети Facebook есть страница Сухроба Каримова.

Три дня назад он опубликовал пост следующего содержания:

Саму станицу мужчина вел крайне редко: опубликовал лишь несколько своих фото, начиная с 2011 года.

Напомним, что 3 августа неизвестный мужчина вошел в отделение “Универсал Банка”, в Шевченковском районе столицы, и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Работники банка вышли из помещения, в середине остался руководитель отделения – по собственному желанию.