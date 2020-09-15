Скандал со взяткой: НАБУ опубликовало материалы следствия по «слуге» Юрченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий нардепа НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении. Однако на сегодня письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления.

Летом 2020 года НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Бюро разработало специальную операцию по включению в ее состав детектива НАБУ “под прикрытием”.

В рамках операции детектив “под прикрытием” в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления познакомил детектива с нардепом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета.

В середине августа детектив “под прикрытием” передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания.

По данным НАБУ, в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Украины в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Но такое подозрение может подписать только Генеральный прокурор.