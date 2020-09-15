В данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.

Об этом заявила, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент #Букв.

Она заверила, что у нее “нет разницы между людьми”.

“Я помогу защититься любому лицу, но и помогу отправить за решетку любого, если будут достаточные основания и доказательства преступления”, – сообщила генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что пришла в Раду, чтобы обратиться к залу, в том числе из-за ситуации вокруг Юрченко.

“То, ради чего я сюда пришла. Я прятаться не собираюсь… Хочу коротко обратиться к залу. Я могу вас разочаровать. Но в этом государстве действительно идет несколько дел, расследований по многим народным избранникам. И результаты этих расследований мы увидим… Может сложиться впечатление, что генеральный прокурор пытается кого-то защитить, отбелить – нет, я никого не буду покрывать. Если есть состав преступления, доказанный состав преступления, то конкретный депутат будет привлечен к ответственности. Я могу назвать фамилию – это народный депутат Юрченко. Человек с особым процессуальным статусом”, – отметила она.

Венедиктова добавила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения нардепом и его помощником неправомерной выгоды и другие детали.

“Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам”, – сообщила Венедиктова.

“Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне сегодня предоставили, не содержат таких сведений”, – подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что письмо от руководства Национального антикоррупционного бюро и черновик подозрения она получила в 17:20 14 сентября, но среди этих документов не было материалов уголовного производства.

“Мы готовы изучить материалы уголовного производства. Если будет достаточно оснований сообщить о подозрении – я это сделаю и сообщу”, – заявила она.

Также Венедиктова сообщила, что “материалы досудебного следствия просто сливаются некоторым депутатам или в СМИ”.