Об этом сообщили в пресс-службе “Институтта аграрной экономики”.

Традиционно полная пасхальная корзина включает мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты — помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

По расчетам ученых “Института аграрной экономики”, уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области. Она обойдется в 683 грн. Жителям Киева такой набор продуктов обойдется дороже всего — 876 гривен.

Средняя стоимость такой корзины по Украине — 801 грн. Ситуация по регионам в этом году следующая:

Западный регион Украины

Самая дешевая пасхальная корзина — в Тернопольской области. Следом идут Волынская (713 грн), Ровенская (716 грн) и Черновицкая области (725 грн). На Закарпатье такой набор продуктов обойдется в 726 грн, во Львовской области — 727 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина будет в Ивано-Франковской области, ее стоимость составит 771 грн.

Центр Украины

В центре Украины самой дешевой праздничная корзина будет в Кировоградской области — 696 грн. Чуть больше придется за нее заплатить в Сумской (716 грн), Хмельницкой и Житомирской (по 718 грн) областях. В Черниговской и Винницкой областях корзина обойдется в 725 гривен.

В Полтавской области пасхальная корзина обойдется в 734 грн, в Киевской области — 748 грн, в Черкасской — 770 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 876 грн.

Восток Украины

Стоимость пасхальной корзины на востоке страны будет колебаться в пределах 713-812 грн. В Запорожской области он обойдется в 713 грн, в Днепропетровской — 729 грн, в Донецкой — 770 грн, а в Луганской области — 778 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина будет в Харьковской области, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране и составит 812 грн.

Юг Украины

Стоимость пасхальной корзины в Николаевской области составит 749 грн. Жителям других южных областей — Одесской и Херсонской — придется заплатить по 773 грн.

По словам директора “Института аграрной экономики” Юрия Лупенко, стоимость продуктового набора зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожания молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.