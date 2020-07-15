О деталях глава МОЗ рассказал сегодня на брифинге.
По словам Степанова, обучение в школах с 1 сентября будет происходить:
• с обязательным температурным скринингом сотрудников школ и детей;
• будет обязательным, когда родители приводят детей в школу, использование масок;
• в школах должны быть антисептики.
“Сейчас могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры для всех сотрудников, которые приходят на работу в учебные учреждения. Обязательное измерение температуры для детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудники, ни дети не могут допускаться к работе или обучению. Также, когда родители приводят детей в школу, они должны пользоваться масками при заходе в школу. Также будет обязательным наличие антисептиков в школе, и под присмотром учителей дети должны ими пользоваться. Это общие вещи, которые обязательно войдут в правила”, – отметил Степанов.
Министр ожидает, что на следующей неделе полный список правил для работы школ будет окончательно разработан и подан на утверждение.
“Мы сейчас очень детально разрабатываем все эти правила, согласно которым наши дети пойдут учиться 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, как это происходит за границей. Хотим взять лучшие практики и сделать процесс обучения наших детей с одной стороны максимально комфортным, а с другой – максимально безопасным”, – рассказал Степанов.
(На видео – с 5:10)
- В Министерстве образования и науки Украины не исключали, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено в онлайн. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.