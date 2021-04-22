Уряд Словаччини вирішив вислати з країни трьох російських дипломатів у відповідь на організацію РФ вибухів у Чехії. Їм слід виїхати протягом семи днів.

Про це повідомляє словацький канал Ta3.

“Словаччина висилає трьох російських дипломатів. Вони повинні злишити Республіку протягом найближчих семи днів”, – заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер.

За його словами, рішення Словаччини про висилання російських дипломатів базується на доказах та інформації спецслужб.

“Словацька Республіка не може толерувати, якщо діяльність представників іноземних дипломатичних місій не відповідає узгодженим принципам”, – додав він.

Нагадаємо, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.