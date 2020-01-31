Такое мнение в интервью #Буквам высказал сопредседатель нового депутатского объединения “Ценности. Достоинство. Семья” нардеп от “Слуги народа” Святослав Юраш.

Как сообщалось ранее, более 300 народных депутатов объединились в МФО “Ценности, достоинство, семья” для защиты консервативных вечных ценностей. Его сопредседатель Святослав Юраш считает, что в школе детей должны учить строить семьи, подразумевая под семьей союз мужчины и женщины.

Юраш признает, что семья как институт не исключает существования в его рамках насилия со стороны мужчины или женщины по отношению друг другу или к их детям. Решением проблем, связанные с насилием в семье, по его мнению, должна заниматься церковь.

“Первым местом, куда в подобных историях пары шли за советом и чтобы рассказать обо всей этой драме, была церковь. Также одной из церковных причин для развода были все эти названные явления. Поэтому надо не забывать, что одними из центральных mental health providers, тех, кто обеспечивает психическое здоровье в Украине, в первую очередь, были церкви. Не надо забывать об их пользе и роли”, — сказал Юраш.

Нардеп подчеркнул, что закона, связанные с этой темой, не выполняются. А возможность получить помощь психологов есть не у всех.

“Глобально же надо иметь в виду, что по всей этой теме у нас и законы есть. Просто не выполняются слишком часто. И наша задача как парламентариев – активно давить на органы, которые обязаны это делать. Нам надо сделать так, чтобы в украинской семье были защищены все ее члены и имели возможность быть в том, чем брак должен быть. … Я не говорю, что это (семейные психологи — ред.) плохо – особенно, если ты живешь в Калифорнии. … Это массовое явление там, а в нашей ситуации – надо смотреть”, — добавил он.

Церковь, по его словам, уже является медиатором для решения проблем внутри семьи, однако также не всегда справляется. Потому нардеп считает, что церкви нужны “лучшие возможности”.

“Церковь уже является медиатором. Не всегда успешным, не всегда идеальным – но она уже занимает доминирующую позицию в дискуссии о взаимоотношениях двух людей. Если дать ей большую, лучшую возможность это делать – может быть, эта уникальная функция, которую церковь сейчас имеет, будет выполняться еще лучше”, — заявил Юраш.