Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.
“Сегодня День города, и для каждого из нас он имеет свое измерение прекрасного, на левом или правом берегу. Главное, что нас объединяет – это гордость за историю древней столицы. Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для ненасытных чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно”, – отметил Ткаченко.
“Поэтому решил участвовать в праймериз “Слуги народа” на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев”, – добавил нардеп.
Как известно, еще летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Киевской городской госадминистрации “своего человека”.
В СМИ тем временем публиковалась информация о возможном назначении экс-гендиректора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя КГГА. Сам Ткаченко допускал, что может занять кресло главы КГГА вместо Виталия Кличко.
Впоследствии такую возможность подтверждал и Владимир Зеленский. Но дальше заявлений дело не пошло.
- Сегодня народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также объявил о своем желании принять участие в праймериз “СН” на пост мэра Киева.
- Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Куницкий опубликовал обращение к Президенту с просьбой провести внутрепартийный праймериз перед местными выборами. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”. Он уточнил, что праймериз, о которых просили его депутаты, будут.