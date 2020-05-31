Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз "СН" на выборы мэра Киева.

Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

“Сегодня День города, и для каждого из нас он имеет свое измерение прекрасного, на левом или правом берегу. Главное, что нас объединяет – это гордость за историю древней столицы. Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для ненасытных чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно”, – отметил Ткаченко.

“Поэтому решил участвовать в праймериз “Слуги народа” на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев”, – добавил нардеп.

Как известно, еще летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Киевской городской госадминистрации “своего человека”.

В СМИ тем временем публиковалась информация о возможном назначении экс-гендиректора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя КГГА. Сам Ткаченко допускал, что может занять кресло главы КГГА вместо Виталия Кличко.

Впоследствии такую возможность подтверждал и Владимир Зеленский. Но дальше заявлений дело не пошло.