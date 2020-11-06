Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко высказался по поводу штрафов за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Соответствующий комментарий он дал ресурсу Pavlovsky News.

Так, сегодня Верховная Рада усилила ответственность за отсутствие масок в период карантина в общественных местах. За это теперь будет предусмотрен штраф в размере от 170 до 255 гривен.

Данный факт и прокомментировал Тищенко, отметив, что если у украинцев “нет мозгов – то пусть платят штраф”.

Так, у нардепа спросили, будут ли, по его мнению, граждане соблюдать новые нормы.

“Если мозги есть – будут соблюдать. Если нет – пусть платят штраф. Мы просто уже устали предупреждать о масках. Весь мир носит, а в нашей стране почему-то надо людей заставлять. Вот даже вчера я шел – мне говорят: “Да что вы тут рассказываете. Нет никакого коронавируса”. Я даже не стал ничего комментировать, потому что это уже клиника”, – заявил Тищенко.

Нардеп добавил, что “нужно быть воспитанным человеком”, поскольку “ношение маски – это, в первую очередь, некая интеллигентность, воспитание”.

По мнению Тищенко, “о таких вещах рассказывают вообще в семье, родители”.

“Но у многих, я так понимаю, этих процессов не происходило”, – добавил народный избранник.

Тищенко также выразил мнение, что полиции нужно не предупреждать граждан, а сразу штрафовать за отсутствие маски.

“Я бы сразу штрафовал. Потому что эти “предупреждать”… Мы предупреждаем, предупреждаем, просим, умоляем, а есть граждане, которые просто плюют на какие-либо правила”, – сообщил нардеп.

Стоит отметить, что в апреле, в разгар карантина в Украине (введенного из-за коронавируса), самого Тищенко уличили в нарушении карантинных правил.

Так, СМИ писали, что в центре Киева в условиях карантина продолжает работать его ресторан “Велюр”, но только для избранных клиентов. При этом, согласно постановлению Правительства, в тот период не разрешалась работа ресторанов и кафе.

Сам Тищенко впоследствии заявил, что иногда проводит в этом ресторане “личные встречи”. Он уверял, что “Велюр” не работает для посетителей.