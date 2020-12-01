Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова выступила против выплаты помощи ФОПам, которые не платят налоги, и сомневается в том, что предприниматели уплатили хотя бы 8000 гривен за этот год.

Такое заявление она сделала на заседании комитета 30 ноября.

В понедельник комитет рассматривал законопроект президента Владимира Зеленского “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий” (№4429).

Этим законопроектом предусмотрено выплачивать 8000 гривен единоразового пособия украинцам, которые потеряли зарплату из-за карантина, и до 8000 предпринимателям за сохранение за работниками рабочих мест.

Во время заседания комитета разгорелась дискуссия по поводу того, стоит ли убрать норму, согласно которой на помощь могут претендовать только работники, за которых полностью оплатили Единый социальный взнос (ЕСВ).

Глава комитета выступила за сохранение этой нормы, заявив, что будет справедливым, что помощь будут получать те, кто платит налоги.

К тому же, она усомнилась в том, что физические лица-предприниматели платят в год те 8000 гривен, которые могут получить как помощь.

“Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9000 евро налогов в год, получили 5-6. То есть даже не 100% оплаченного налога они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно”, — заявила она.

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Как известно, в Украине физлица, находящиеся на общей системе налогообложения, должны платить ежемесячно 18% от своего годового дохода (НДФЛ), 22% единого социального взноса (ЕСВ), вычисляемого от минимальной зарплаты, и 1,5% военного сбора.

В этом году ЕСВ уже превысил 1000 гривен в месяц (до сентября составил 1039 гривен, после — 1100 гривен). Весной от уплаты взноса ФЛП были освобождены, но в целом за год они все равно оплатят только ЕСВ около 9,5 тысяч гривен.