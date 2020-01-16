«Слуги народа» на заседании фракции голосовали за отставку Гончарука

Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV.
“Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина Премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на Премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование”, – сказала Верещук.
При этом нардеп отметила, что Премьер теперь имеет “годовой иммунитет” из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.
“Мы понимаем, что сегодня нет юридического механизма, ведь у Премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом есть годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином Премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это Президент должен принять решение”, – добавила Верещук.
Напомним, на опубликованных записях якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”. Также якобы Премьер-министр заявляет, что его команда “ухандохала экономику”, а плана для решения ситуации нет.
- После публикации скандальных аудиозаписей с возможным участием Премьер-министра Алексея Гончарука во фракции “Слуги народа” сообщили, что готовы поддержать его заявление об отставке, если он напишет его.
- У Гончарука информацию о подаче им заявления об отставке опровергли.