«Слуги народа» на заседании фракции голосовали за отставку Гончарука

Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV.

“Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина Премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на Премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование”, – сказала Верещук.

При этом нардеп отметила, что Премьер теперь имеет “годовой иммунитет” из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.

“Мы понимаем, что сегодня нет юридического механизма, ведь у Премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом есть годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином Премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это Президент должен принять решение”, – добавила Верещук.