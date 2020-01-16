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«Слуги народа» на заседании фракции голосовали за отставку Гончарука

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции относительно отставки Премьер-министра Алексея Гончарука.

Четверг, 16 января 2020, 00:46

Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV.

“Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина Премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на Премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование”, – сказала Верещук.

При этом нардеп отметила, что Премьер теперь имеет “годовой иммунитет” из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.

“Мы понимаем, что сегодня нет  юридического механизма, ведь у Премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом есть  годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий – это написанное собственноручно заявление господином Премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это Президент должен принять решение”, – добавила Верещук.

Напомним, на опубликованных записях якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”.  Также якобы Премьер-министр заявляет, что его команда “ухандохала экономику”, а плана для решения ситуации нет. 

Теги: Верещук, слуги народа, Алексей Гончарук

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