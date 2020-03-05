Депутаты "Слуги народа" отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, о чем свидетельствует их переписка, которую отсняли корреспонденты #Букв.

Об этом сообщают #Буквы.

“Не может быть такого, чтоб не было два месяца прокурора”, – пояснила народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук.

Она также добавила, что Рябошапка не совершал никакого преступления.

При этом нардеп Никита Потураев в чате фракции правящей партии попросил назвать имена кандидатов на должность генпрокурора, поскольку “вчера голосовал за Кабмин с пустыми креслами”.

“11 из 21. Без понимания, кто на замену, депутаты не хотят голосовать. Особенно, если это не тот кандидат, о котором говорили на фракции”, – написал он.

Также Потураев добавил, что Ионушас сказал ему, что вносить собираются не его, а стало быть, кандидатом будет бывший заместитель генпрокурора Сергей Кизь

“Как по мне, это эмоциональное решение. Пообщайтесь лично с прокурором, тогда поймете, почему нет посадок”, – написал в чате народный депутат Сергей Нагорняк.

Также на условиях анонимности депутаты от “Слуги народа” рассказали #Буквам, что в Офисе Президента планировали назначить генпрокурором Сергея Кизя, однако уже на заседании фракции был предложен Сергей Ионушас. Инициативу поддержал Давид Арахамия и более 200 депутатов во время сигнального голосования.

“Но, кажется, эта инициатива садит Президента на шпагат”, – прокомментировал один из депутатов.

В то же время в переписке Арахамия подтвердил, что Ионушас фигурирует среди кандидатов.