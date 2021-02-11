Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали два законопроекта, которыми предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Речь идет о законопроектах № 4638 от 25 января и № 4638-2 от 9 февраля.

Инициаторами проекта закона № 4638 являются нардепы-“слуги” Максим Бужанский, Даниил Гетманцев и другие, а также уже бывший “слуга” Александр Дубинский.

Они предлагают изъять из статьи 57 закона о языке пункты, касающиеся наложения штрафов за нарушение указанного закона в сфере обслуживания потребителей.

Как известно, 16 января вступила в силу статья 30 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Она предусматривает, что все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах/работах/услугах по умолчанию на государственном языке.

По итогам рассмотрения жалобы на нарушение у языкового омбудсмена должны объявить нарушителю предупреждение и потребовать устранить проблему в течение 30 дней.

За повторное в течение года нарушение требований могут налагаться штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен.

Законопроектом “слуг” № 4638 эти нормы предлагается вообще изъять из языкового закона. Также предлагается разрешить обжаловать в суде предупреждение и требование Уполномоченного по защите государственного языка или его представителей.

Согласно пояснительной записке, законопроект “имеет целью обеспечить права национальных меньшинств на свободное использование русского, других языков национальных меньшинств Украины в сфере обслуживания потребителей”. А основные задачи документа “заключаются в уменьшении напряжения в вопросе использования языков в Украине; уменьшении давления на субъектов хозяйствования в сфере обслуживания потребителей”.

Что касается законопроекта “слуг” № 4638-2, то его инициаторами выступили первый заместитель главы фракции “СН” Александр Корниенко, нардепы Никита Потураев, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая и Татьяна Рябуха.

Этим документом предлагается отсрочить штрафы за нарушение языкового закона в сфере обслуживания на 1,5 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, статья 57 закона о языке (“Порядок наложения штрафов на субъектов хозяйствования за нарушение закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей”) вступила в силу в январе 2021 года.

А статья 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях начнет действовать через три года со дня вступления в силу языкового закона (в июле 2022 года). Статьей 188-52 установлена ответственность (штрафы) за нарушения применения госязыка во время заседаний, мероприятий, встреч, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, в судопроизводстве, в сфере образования, науки, культуры и так далее.

Корниенко и другие “слуги” предлагают на 1,5 года отсрочить штрафы за нарушение языкового закона также в сфере обслуживания “с целью унификации сроков вступления в силу норм закона”.

“Принятие законопроекта будет способствовать облегчению условий ведения хозяйственной деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также унифицирует сроки вступления в силу норм закона, устанавливающих штрафные санкции за нарушение закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, – утверждают авторы законопроекта.

На сегодняшнем брифинге по итогам съезда “Слуги народа” Александр Корниенко прокомментировал законопроект № 4638-2, автором которого является.

“Я присоединился к инициативе коллег из гуманитарного комитета. Она связана с тем, чтобы действительно отсрочить эти штрафы на определенный период – до, кажется, 1 июля следующего года. Почему? Потому что с той даты вступают в силу еще некоторые положения закона. Чтобы оно просто было гармонично. А за это время люди привыкнут, начнет работать лучше эта система, которая сейчас пока налаживается… Нужно время, чтобы понять, как это будет работать”, – утверждает Корниенко.

Реакция языкового омбудсмена

На предложение “слуг” отменить или отсрочить штрафы отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он отметил, что нардепы пытаются лишить государство инструментов наказания за нарушение языкового закона.

“Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любым способом хотят сделать из штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых “языковых инспекторах”, которых на самом деле не существует, и другие “страшилки”. Государство, которое согласно Конституции гарантирует развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, должно иметь действенные инструменты наказания злостных нарушителей прав граждан”, – подчеркнул Креминь.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 57 языкового закона, которая уже вступила в силу, “штраф может быть наложен Уполномоченным только в том случае, если на требование устранить нарушение мы получаем отказ, и такое нарушение фиксируется повторно в течение года”.

“По состоянию на сегодняшний день, мной как Уполномоченным не наложен ни один штраф, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины. Все отправленные нами в адрес физических или юридических лиц требования об устранении нарушений языкового законодательства, в т. ч. по результатам проведенных мероприятий государственного контроля, были выполнены”, – сообщил Креминь.