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«Слуги народа» недовольны, что не отвечают на обвинения касательно игорного бизнеса

Депутаты от фракции "Слуги народа" недовольны, что не отвечают на обвинения касательно игорного бизнеса.

Среда, 1 июля 2020, 11:38

Об этом сообщают #Буквы.

Так, корреспондент #Букв запечатлел следующую переписку в официальном чате фракции:

Нардеп: Добрый день, почему мы не отвечаем на эти правки? Хотя бы говорить, что все, что они говорят не правда! У нас каждый день падает рейтинг. Этих, кто ставит правки показывают по тв. А мы?

Михаил Лаба: Обливают, а мы утираемся. Задрало.

Стоит отметить, что ранее народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев намекнул, что Офис президента мог договориться с российскими представителями игорного бизнеса (в частности, в вопросе легализации интернет-казино).

Нардеп Соболев внес к законопроекту № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” ряд поправок: в частности, № 1382, которая касалась интернет-казино. Этой поправкой предлагалось исключить из статьи 18 законопроекта норму об идентификации игрока через Интернет (виртуальную идентификацию). В ходе представления своих поправок нардеп Соболев также заявил, что в зале ВР “есть лоббисты коррупционных схем”, заложенных в законопроекте.

Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Поправки рассматриваются по авторам, а не по очереди.

Как известно, в феврале 2020 года было обнародовано расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что новый орган контроля за игорным рынком может без конкурса возглавить Борис Баум, который работал в российско-украинском энергетическом бизнесе, входил в набсовет Никопольского завода ферросплавов и “имел опыт управления казино”. В расследовании говорилось, что Баум является гражданином Латвии. Он работал с российско-украинской группой VS Energy. По данным журналистов, Баум начал сотрудничать с Офисом президента еще до избрания новой Верховной Рады (тогда в ОПУ создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка).

В Офисе президента в комментарии журналистам подтвердили, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

В расследовании указывалось, что Баум выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые работали над законопроектом о его легализации. Согласно информации журналистов, Баум регулярно встречался с менеджментом азартных заведений и ездил на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

#Буквы также ранее писали, что появление на рабочих группах по законопроекту Бориса Баума заставило задуматься, “что на украинский рынок зайдут еще и россияне”.

  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
  • В январе Парламент принял в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете. #Буквы разбирались, что предусматривается документом.
Теги: Верховная Рада, , , , обвинение, народные депутаты, Слуга народа

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