Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что уровень смертности от коронавируса в три раза выше, чем от гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, существенное отличие COVID-19 от сезонного гриппа заключается в том, что это более тяжелое заболевание, к которому ни у кого нет иммунитета.

“В то время как многие люди во всем мире выработали иммунитет к сезонным штаммам гриппа, COVID-19 является новым коронавирусом, к которому никто не имеет иммунитета”, — сказал он.

Кроме того, по информации организации во всем мире 3,4% от числа зарегистрированных случаев заболевания новым коронавирусом были летальными.

“Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных”, — подчеркнул глава ВОЗ.

Отметим, немецкие чиновники из сферы здравоохранения заявили, что уровень смертности от нового коронавируса на самом деле не так высок. Обычно говорят об 1-2% летальных случаев, однако, как пояснил профессор Дростен, его высчитывают из числа зарегистрированных больных пациентов с положительным лабораторным анализом. Если же исходить из того, что общее число тех, кто уже заразился, но при этом легко перенес это заболевание, в несколько раз больше, то и процент смертности окажется значительно ниже. Дростен называет диапазон в 0,3-0,7%.