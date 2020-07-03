Об этом сообщил на брифинге экс-глава НБУ Яков Смолий, отвечая на вопрос о вероятности рисков для “ПриватБанка” с точки зрения национализации в связи со сменой руководителя НБУ.

“Я не думаю, что назначение одного руководителя этого учреждения может повлиять на вопрос взаимоотношений с “ПриватБанком”. Поскольку, во-первых, в Национальном банке нет единоличного принятия решений, нет таких сфер, где один человек может что-то решить. С другой стороны, сегодня только дела против Национального банка есть, потому что “ПриватБанк” погасил кредиты рефинансирования. И все взаимоотношения с бывшими владельцами – это вопрос к владельцу, к Кабинету Министров”, – отметил Смолий.

(На видео – с 17:38)

Как известно, в декабре 2016 года Кабинет Министров поддержал предложение Национального банка о национализации “ПриватБанка”.

Банк был национализирован, но его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.