Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена после инцидента с укусом человека вернулись в Белый дом.

Об этом сообщил представитель Белого дома в комментарии изданию PEOPLE.

На днях в Сети появились фотографии, на которых смотритель выгуливает Мейджора в резиденции президента в Вашингтоне.

“Да, обе собаки находятся в Белом доме”, – подтвердил представитель Белого дома.

В начале месяца 13-летний Чэмп и 3-летний Мейджор вернулись в дом Джо и Джилл в Делавэре после того, как одна из них вроде бы укусила охранника.

Тогда источники рассказывали, что Мейджор уже неоднократно демонстрировал возмутительное поведение: прыгал, лаял, приставал к персоналу и охранникам Белого Дома. В то же время, Чэмп ведет себя более сдержанно, возможно, из-за преклонного возраста.

В резиденции Делавэра Мейджор прошел дополнительную дрессировку.

Однако, на прошлой неделе 78-летний Байден сказал ABC News , что “Мейджор никого не кусал”.

По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался его защитить.