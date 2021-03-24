Об этом сообщил представитель Белого дома в комментарии изданию PEOPLE.
На днях в Сети появились фотографии, на которых смотритель выгуливает Мейджора в резиденции президента в Вашингтоне.
“Да, обе собаки находятся в Белом доме”, – подтвердил представитель Белого дома.
В начале месяца 13-летний Чэмп и 3-летний Мейджор вернулись в дом Джо и Джилл в Делавэре после того, как одна из них вроде бы укусила охранника.
Тогда источники рассказывали, что Мейджор уже неоднократно демонстрировал возмутительное поведение: прыгал, лаял, приставал к персоналу и охранникам Белого Дома. В то же время, Чэмп ведет себя более сдержанно, возможно, из-за преклонного возраста.
В резиденции Делавэра Мейджор прошел дополнительную дрессировку.
Однако, на прошлой неделе 78-летний Байден сказал ABC News , что “Мейджор никого не кусал”.
По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался его защитить.
- Пес избранного президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (Major) стал первым животным в Белом доме, взятым из приюта.
- В феврале первая леди Джилл Байден записала видео в компании со своми собаками и призвала американцев не игнорировать ношение масок с обественных местах.